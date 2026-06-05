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Начальник краевого УМВД в Комсомольске-на-Амуре проверил всё — от формы до автопарка

Андрей Шабашов проинспектировал работу отделов полиции и ГИБДД.

Источник: AmurMedia

Начальник УМВД России по Хабаровскому краю посетил с рабочим визитом УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре. В ходе поездки генерал-майор полиции Андрей Шабашов ознакомился с условиями несения службы и провел строевой смотр личного состава Управления, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

«Руководитель краевого ведомства лично проверил внешний вид сотрудников полиции, наличие у них жетонов и служебных удостоверений, и правила ношения форменного обмундирования», — говорится в сообщении.

Далее Андрей Шабашов посетил отделы полиции, где уделил особое внимание работе дежурных частей, проверке служебных кабинетов и организации взаимодействия служб и подразделений. Также он посетил Госавтоинспекцию г. Комсомольска-на-Амуре с целью проверки состояния служебного автотранспорта. Кроме того, руководитель краевого ведомства оценил качество государственных услуг, предоставляемых гражданам.

В завершение визита начальник УМВД России по Хабаровскому краю провел совещание с руководящим составом. На встрече обсуждались основные аспекты оперативно-служебной деятельности, меры по усилению кадрового состава и определение приоритетных задач на текущий год.