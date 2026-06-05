Начальник краевого УМВД в Комсомольске-на-Амуре проверил всё — от формы до автопарка

Далее Андрей Шабашов посетил отделы полиции, где уделил особое внимание работе дежурных частей, проверке служебных кабинетов и организации взаимодействия служб и подразделений. Также он посетил Госавтоинспекцию г. Комсомольска-на-Амуре с целью проверки состояния служебного автотранспорта. Кроме того, руководитель краевого ведомства оценил качество государственных услуг, предоставляемых гражданам.