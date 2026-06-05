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Из-за дождя цены на такси в Ростове выросли в два раза

Непогода накрыла донскую столицу утром 5 июня.

Утром 5 июня Ростов‑на‑Дону накрыла непогода, что привело к двукратному росту цен на услуги такси в городе.

По данным агрегаторов, спрос на поездки значительно превышает предложение: на 120 желающих уехать приходится всего 2 свободные машины. Это активировало динамическое ценообразование — стоимость поездок увеличилась в 2 раза.

Примеры изменения цен:

Поездка из Кировского района (ул. Города Волос, 110) в Ленинский (ул. Донская, 12): с 190−200 рублей до 400 рублей.

Поездка из микрорайона Суворовского на Центральный рынок: с 500−600 рублей до 1 000 рублей.

Кроме того, время ожидания такси может составить не менее 10 минут. Ситуация осложняется возможными пробками и ДТП из‑за неблагоприятных погодных условий, что повышает риск опозданий.