Из-за дождя цены на такси в Ростове выросли в два раза

Утром 5 июня Ростов‑на‑Дону накрыла непогода, что привело к двукратному росту цен на услуги такси в городе.
По данным агрегаторов, спрос на поездки значительно превышает предложение: на 120 желающих уехать приходится всего 2 свободные машины. Это активировало динамическое ценообразование — стоимость поездок увеличилась в 2 раза.
Примеры изменения цен:
Поездка из Кировского района (ул. Города Волос, 110) в Ленинский (ул. Донская, 12): с 190−200 рублей до 400 рублей.
Поездка из микрорайона Суворовского на Центральный рынок: с 500−600 рублей до 1 000 рублей.
Кроме того, время ожидания такси может составить не менее 10 минут. Ситуация осложняется возможными пробками и ДТП из‑за неблагоприятных погодных условий, что повышает риск опозданий.