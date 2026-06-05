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«Последние дни»: глава МИД Литвы попал под удар из-за Калининграда

Lrytas: глава МИД Литвы Будрис может быть уволен из-за слов о Калининграде.

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис может быть уволен в ближайшее время из-за своих слов о Калининграде и Белоруссии, пишет литовский новостной портал Lrytas со ссылкой на депутатов Сейма.

По данным портала, в последнее время Будрис подвергли наиболее жесткой критике за его резкие высказывания об атаке на Калининград и позиции в отношении Белоруссии.

«Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных», — сообщил в комментарии изданию лидер партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас.

В мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО напасть на Калининград.

Президент России Владимир Путин не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.

В Совете Федерации указывали, что Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, любая провокация получит незамедлительный ответ.

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