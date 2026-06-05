Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парке под Красноярском обнаружили клещей после заявления об его обработке

Женщина была уверена, что гулять в парке безопасно, но подцепила клеща.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Красноярска обратилась с жалобой в Роспотребнадзор на парк отдыха в поселке Усть-Мана. Женщина рассказала, что в апреле была там с ребенком, а дома обнаружила на себе присосавшегося клеща. В парке были установлены таблички с надписью: «Территория обработана от клещей», поэтому горожанка была уверена, что отдыхать там безопасно. Выяснилось, что территорию обработали от клещей только в начале мая. Получается, в апреле парк еще оставался опасным для людей. Также оказалось, что даже сейчас количество клещей в парке превышает безопасный уровень.

На владельца парка завели административное дело. Также Роспотребнадзор потребовал снова обработать территорию от клещей и проверить качество этой работы.