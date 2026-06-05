В парке под Красноярском обнаружили клещей после заявления об его обработке

Жительница Красноярска обратилась с жалобой в Роспотребнадзор на парк отдыха в поселке Усть-Мана. Женщина рассказала, что в апреле была там с ребенком, а дома обнаружила на себе присосавшегося клеща. В парке были установлены таблички с надписью: «Территория обработана от клещей», поэтому горожанка была уверена, что отдыхать там безопасно. Выяснилось, что территорию обработали от клещей только в начале мая. Получается, в апреле парк еще оставался опасным для людей. Также оказалось, что даже сейчас количество клещей в парке превышает безопасный уровень.