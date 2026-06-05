Си Цзиньпин посетит с визитом КНДР 8−9 июня

До этого председатель КНР Си Цзиньпин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, в которой заявил о готовности развивать двусторонние отношения между Китаем и Северной Корей. В телеграмме Си Цзиньпин назвал Китай и Северную Корею «добрыми соседями», выразив готовность в содействии развитию дружественных отношений и их постоянному выходу на новый уровень.