Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин посетит с визитом КНДР 8−9 июня

Стала известна дата визита Си Цзиньпина в КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Китайский лидер Си Цзиньпин посетит КНДР с визитом 8−9 июня. Об этом со ссылкой на заявление представителя отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая сообщает агентство Xinhua.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин может нанести визит председателю КНДР Ким Чен Ыну. Предполагалось, что визит состоится в последнюю неделю мая или в первых числах июня. Китайский лидер может выступить посредником в отношениях между Северной Кореей и США.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, в которой заявил о готовности развивать двусторонние отношения между Китаем и Северной Корей. В телеграмме Си Цзиньпин назвал Китай и Северную Корею «добрыми соседями», выразив готовность в содействии развитию дружественных отношений и их постоянному выходу на новый уровень.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше