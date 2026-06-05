МЧС предупреждает белорусов о грозах, ливнях и сильном ветре в пятницу

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Во время ливней значительно снижается видимость и затрудняется движение транспорта вплоть до его полной остановки, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, сильные дожди могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.
По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода. По западной части страны пройдут кратковременные дожди, местами, а днем по западу во многих районах прогремят грозы местами с сильными ливнями.
В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с, по западу ветер усилится до 15−20 м/с. Температура воздуха составит +22…+28°С.
В Минске в пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами по городу пройдет кратковременный дождь, вероятность осадков составляет 70−80%, возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый.
Температура воздуха утром будет в белорусской столице +15…+18°С, днем воздух прогреется до +24…+26°С, а в вечернее время столбик термометра немного опустится до +20…+23°С.