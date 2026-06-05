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Белорусы жалуются в МАРТ из-за стоимости звонков на короткие номера телефонов

МАРТ отреагировал на вопрос стоимости звонков на короткие номера телефонов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси всерьез взялось за вопрос стоимости звонков на короткие номера телефонов.

Поводом напомнить основные правила во взаимоотношениях компаний, которые используют короткие номера, с потребителем стали обращения белорусов. Все они были связаны «с не доведением субъектами хозяйствования информации о стоимости звонка на короткие номера телефонов».

Первый момент: до начала тарификации звонящий должен быть оповещен о том, что «звонок является платным и его стоимость может отличаться от стоимости, установленной для соединения в договоре между абонентом и оператором электросвязи».

Второе: по белорусским законам потребитель «имеет право на информацию об услугах, свободный выбор услуг», а исполнитель услуг в последнем должен содействовать.

«Для исполнителей услуг установлена обязанность предоставлять потребителям необходимую и достоверную информацию о предлагаемых услугах, а также информация об услугах в обязательном порядке должна содержать сведения о цене и условиях оплаты услуг», — сказали в МАРТ.

И еще один нюанс: нельзя обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных. Кроме того, исполнитель не может без согласия потребителя предоставлять платные допуслуги.

Также сообщается, что МАРТ информирует заинтересованных о своевременности доведения до сведения потребителей информации о стоимости звонков на короткие номера телефонов, если она отличается от установленной в договоре абонента с оператором электросвязи.