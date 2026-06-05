Организатор смертельного похода на гору Мунку-Сардык написал письмо из СИЗО

Арестованный в Бурятии организатор тура на Мунку-Сардык в письме выразил соболезнования родным погибших. Об этом пишет Telegram-канал Борус.
Сергей Ткаченко, находящийся в СИЗО-1 в Улан-Удэ после гибели троих туристов, не имеет возможности выйти в сеть, но через письмо поблагодарил всех за поддержку и принес соболезнования близким погибших.
«Я хочу принести искренние соболезнования родным и близким погибших. С Женей и Таней мы дружили, Олю знал хуже, но все равно знал. Увы, горы неумолимы, когда решают кого-то забрать. Нам, живым, лишь повезло не оказаться там же в то же время, где Женина связка столкнулась с неумолимой силой. Мы ничем не могли помочь», — говорится в письме.
Организатору тура предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Адвокат Дмитрий Редькин настаивает, что обвинение формально и строится на отсутствии необходимых документов, хотя причина гибели людей до сих пор не установлена, а экспертизы не готовы. Защитник подчеркивает, что вопрос о причинно-следственной связи между действиями организаторов и трагедией остается открытым.
Напомним, что смертельный тур на гору Мунку-Сардык в Бурятии произошел в апреле 2026 года. Погибли три туриста из Красноярского края, по всей видимости, от травм и переохлаждения. Однако это не единственная трагедия, произошедшая на этой горе в нынешнем сезоне. Несколькими днями позже на горе сошла лавина, похоронившая под собой четырех человек. По обоим случаям расследуются уголовные дела.