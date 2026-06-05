Организатор смертельного похода на гору Мунку-Сардык написал письмо из СИЗО

Напомним, что смертельный тур на гору Мунку-Сардык в Бурятии произошел в апреле 2026 года. Погибли три туриста из Красноярского края, по всей видимости, от травм и переохлаждения. Однако это не единственная трагедия, произошедшая на этой горе в нынешнем сезоне. Несколькими днями позже на горе сошла лавина, похоронившая под собой четырех человек. По обоим случаям расследуются уголовные дела.