Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец из Хабаровского края награждён за доработку техники против дронов

Старший сержант доработал технику для подразделений группировки «Восток».

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший сержант Иван Эрих удостоен медали Суворова, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Награда присуждена за участие в модернизации двух специализированных транспортных средств на базе автомобиля ЗИЛ-131. Военнослужащий в составе ремонтной группы доработал технику, усилив её защиту от беспилотных летательных аппаратов, а также улучшил конструкцию для повышения проходимости и мобильности в условиях пересечённой местности.

Работы выполнялись в сложной обстановке и с ограниченным временем. Несмотря на это, техника была успешно подготовлена и передана подразделениям группировки войск «Восток».

За проявленную инициативу и выполнение задач старший сержант награждён медалью Суворова.