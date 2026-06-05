Боец из Хабаровского края награждён за доработку техники против дронов

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший сержант Иван Эрих удостоен медали Суворова, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Награда присуждена за участие в модернизации двух специализированных транспортных средств на базе автомобиля ЗИЛ-131. Военнослужащий в составе ремонтной группы доработал технику, усилив её защиту от беспилотных летательных аппаратов, а также улучшил конструкцию для повышения проходимости и мобильности в условиях пересечённой местности.
Работы выполнялись в сложной обстановке и с ограниченным временем. Несмотря на это, техника была успешно подготовлена и передана подразделениям группировки войск «Восток».
За проявленную инициативу и выполнение задач старший сержант награждён медалью Суворова.