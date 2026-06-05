Бесплатная йога, бег, тренировки: проект «Доступный спорт» продолжается в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 2026 год объявлен Годом спорта — для всех желающих еженедельно проводятся спортивные активности разных видов. 6 июня жители Хабаровска смогут бесплатно заняться утренней йогой Айенгара. Занятие начнется в 8:00 на набережной возле Арены «Ерофей», с собой нужно взять коврик. В этот же день на стадионе «Юность» все желающие смогут сдать нормативы ГТО. Необходимо подтвердить свое участие по телефону: 8 (4212)46−09−46 до 5 июня включительно. Регистрация начнется на месте в 9:00, а выполнение нормативов — в 10:00. В эту субботу можно заняться бегом — утренняя пробежка в 5 километров начнется в 9:00 на набережной стадиона имени Ленина (старт от сцены у речного вокзала). В воскресенье, 7 июня, в Хабаровске пройдет открытое занятие по йоге, которое начнется в 10:00 в районе набережной стадиона имени Ленина, на спортплощадке напротив легкоатлетического манежа. С собой нужно взять коврик и бутылочку воды. 10 июня в 19:30 на территории арены «Ерофей» пройдет бесплатная тренировка — нужно заранее записаться на нее по номеру: 8 (914)316−76−56. 2026 год объявлен в Хабаровском крае Годом спорта по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Спортивные мероприятия организуют в рамках проекта «Доступный спорт» по госпрограмме «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным.