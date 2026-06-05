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Bloomberg: Российские баллистические ракеты вызвали тревогу у ВСУ

Украинская армия находится в стрессовом состоянии из-за российских баллистических ракет. Об этом 4 июня сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Украинская армия находится в стрессовом состоянии из-за российских баллистических ракет. Об этом 4 июня сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

— Украина испытывает стресс, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать возможности этого оружия, — пишет агентство.

Авторы материала отмечают, что украинский конфликт отошел на второй план для США из-за войны на Ближнем Востоке. Из-за этого Киев ищет другие варианты получения военной помощи, рассчитывая в этом вопросе на Германию, сообщается в публикации.

Генсек НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, не дал тому ответить на вопрос журналистки о нехватке у Киева систем противовоздушной обороны Patriot.

Вечером 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. В нем он заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также обменяться военнопленными по формуле «всех на всех».

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