Bloomberg: Российские баллистические ракеты вызвали тревогу у ВСУ

Вечером 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. В нем он заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также обменяться военнопленными по формуле «всех на всех».