Bloomberg: Российские баллистические ракеты вызвали тревогу у ВСУ

Украинская армия находится в стрессовом состоянии из-за российских баллистических ракет. Об этом 4 июня сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
— Украина испытывает стресс, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать возможности этого оружия, — пишет агентство.
Авторы материала отмечают, что украинский конфликт отошел на второй план для США из-за войны на Ближнем Востоке. Из-за этого Киев ищет другие варианты получения военной помощи, рассчитывая в этом вопросе на Германию, сообщается в публикации.
Генсек НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, не дал тому ответить на вопрос журналистки о нехватке у Киева систем противовоздушной обороны Patriot.
Вечером 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. В нем он заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также обменяться военнопленными по формуле «всех на всех».