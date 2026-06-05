Сборная России готовится дать бой команде Буркина‑Фасо

— Волгоград не только связан с военной историей, но и историей футбольной. Здесь любят футбол, здесь много болельщиков. Прекрасно понимаем, что сборная России будет играть на победу. Как найти мотивацию? Очень просто. Я представляю свою семью, свою родину и свой народ, который нами гордится. Я понимаю, что игра может быть тяжёлой. Но это честь для меня представлять свою родину здесь, в России.