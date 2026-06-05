Сборная России готовится дать бой команде Буркина‑Фасо

Волгоград гудит: уже сегодня на «Волгоград Арене» сборная России скрестит шпаги с дерзкой африканской командой — Буркина‑Фасо. Накануне матча в городе‑герое прошла пресс‑конференция, где гости и хозяева поделились ожиданиями от встречи.
Главный тренер сборной Буркина‑Фасо Амир Абду начал с благодарности:
— Хотел бы поблагодарить Волгоград и всех организаторов за тёплый приём и спортивный клуб «Ротор» — за предоставленное поле для тренировок. Чемпионаты у большинства игроков закончились уже давно, поэтому мы использовали время, чтобы хорошо подготовиться к матчу. У нас был доступ к натуральному полю. Сборная России играла в Египте, поэтому мы спокойно могли здесь готовиться.
Его поддержал ключевой защитник команды Эдмонд Тапсоба, раскрыв мотивы и значение игры для игроков сборной:
— Волгоград не только связан с военной историей, но и историей футбольной. Здесь любят футбол, здесь много болельщиков. Прекрасно понимаем, что сборная России будет играть на победу. Как найти мотивацию? Очень просто. Я представляю свою семью, свою родину и свой народ, который нами гордится. Я понимаю, что игра может быть тяжёлой. Но это честь для меня представлять свою родину здесь, в России.
Соперник не так прост.
Карпин сразу остудил тех, кто смотрит на рейтинг ФИФА:
— Буркина‑Фасо — добротная африканская команда. Стиль у них агрессивный, прессингующий. Не то что у Мали, где все 11 игроков прячутся за линией мяча. Будет непросто, но интересно.
Тренер явно не собирается недооценивать оппонента — и это правильно. Африканский футбол давно перестал быть синонимом хаотичной беготни: там есть тактика, скорость и характер.
Дебют Ибрагимова на горизонте.
Главная интрига — возможный дебют 19‑летнего Амира Ибрагимова. Карпин рассыпался в комплиментах:
— Чуть больше увидели, узнали и поговорили. Могу сказать, что все качества, которые видели в нём в молодёжных командах, остались. Интенсивность, резкость, техническая оснащённость, объём работы — думаю, ребята могут это опровергнуть или подтвердить, потому что тоже с ним неделю тренировались. Думаю, если он не остановится в росте, то в перспективе будет большим помощником для сборной.
Антон Миранчук добавил красок:
— Игра покажет! Ему нужно время, чтобы освоиться в коллективе. То, что мы увидели на тренировках на футбольном поле: он взрывной, объёмный, резкий, небольшого роста. Как сказал Валерий Георгиевич, в будущем может стать большим помощником.
Юное дарование явно на карандаше у тренерского штаба. Посмотрим, хватит ли смелости выпустить его в стартовом составе.
Кто не добежал до Волгограда.
Увы, не все звёзды добрались до матча. Карпин озвучил печальный список потерь:
Константин Тюкавин — пропустил две недели тренировок и подключился к команде лишь за два дня до игры. Функционально не готов.
Станислав Агкацев — отпущен после матча с Египтом.
Артём Карпукас — готовится к операции на носу (да, бывает и такое).
Игорь Дивеев — почувствовал дискомфорт на тренировке в Египте.
Даниил Денисов — плечо так и не зажило.
Травмы и неготовность — вечная головная боль тренеров. Но Карпин, кажется, уже придумал, как заткнуть эти дыры.
Капитанская повязка с историей.
Отдельный повод для гордости — капитанская повязка к матчу. Она посвящена Году народного единства и самому Волгограду. На ткани — сразу три символа города:
— монумент «Родина‑мать зовёт!»;
— стадион «Волгоград Арена»;
— собор Александра Невского.
Такой аксессуар — не просто атрибут, а вызов. Завтра капитан наденет её и поведёт команду в бой.
Не обошлось и без лёгкой ноты. Один из волгоградских журналистов напомнил Карпину о недавних съёмках с земляком — актёром Камилем Лариным:
— Валерий Георгиевич, накануне матча у вас прошли съёмки с нашим земляком Камилем Лариным. Расскажите об этом опыте.
Тренер заметно оживился:
— Наше знакомство с Камилем уже давнее, мы не познакомились на этих съёмках. Да и съёмки уже не первые. Уже появилась какая‑то привычка. С Камилем было очень комфортно. Максимально. Шутки, прибаутки — такой, как он есть на сцене, такой же он и в жизни.
Зал ответил одобрительным смехом. Похоже, такие неформальные моменты помогают команде сбросить напряжение перед серьёзным испытанием.
Сегодня, 5 июня, в 20:00 по московскому времени, на «Волгоград Арене» сборная России выйдет на поле против Буркина‑Фасо. Впереди — скорость, борьба и надежда на победу. Атмосфера накаляется, трибуны готовятся поддержать своих, а команда, несмотря на потери, настроена дать бой дерзкому сопернику.
Александр Веселовский.
Фото Андрея Поручаева.