На каких улицах Калининграда не будет света 5 июня

В Калининграде в пятницу, 5 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 электричество отключат на улицах:
Батальная, 9−12; Космонавта Леонова, 7−7а; Ленинский проспект, 39−45, 47−61, 63−67, 67б; Университетская, 1−11а.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше