Автомобиль влетел в магазин в подмосковной Истре, есть пострадавший

В городском округе Истра на Московской улице водитель легкового Renault не справился с управлением и въехал в здание магазина. Пострадал один из покупателей. По предварительным данным, пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: главное управление МВД по Московской области.