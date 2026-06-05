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Автомобиль влетел в магазин в подмосковной Истре, есть пострадавший

В городском округе Истра на Московской улице водитель легкового Renault не справился с управлением и въехал в здание магазина. Пострадал один из покупателей. По предварительным данным, пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: главное управление МВД по Московской области.

Источник: Губерния онлайн

В городском округе Истра на Московской улице водитель легкового Renault не справился с управлением и въехал в здание магазина. Пострадал один из покупателей. По предварительным данным, пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: главное управление МВД по Московской области.