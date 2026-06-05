Многодетным семьям в Хабаровском крае вернули единое пособие

Больше 300 многодетных семей Хабаровского края и ЕАО начали получать единое пособие после пересмотра заявлений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Региональное Отделение Соцфонда автоматически пересмотрело заявления, по которым с начала года были вынесены отказы из-за того, что их доходы немного превысили региональный прожиточный минимум.
Теперь правила изменили, так что многодетные семьи сохраняют возможность получать государственную поддержку, даже если доход семьи выше прожиточного минимума, установленного в крае, но не более чем на 10%.
В Хабаровском крае доход не должен превышать 25 416,60 рублей, в ЕАО — 26 041,40 рублей.
Автоматически выплату переоформили только тем многодетным семьям с превышением дохода, которые подали заявление в последний месяц назначения единого пособия или не позднее 3-х месяцев после окончания выплаты. Право на такой пересмотр единого пособия предоставляется один раз.
В результате пересмотра семьям установлена ежемесячная выплата на детей до 17 лет в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей: в Хабаровском крае — 11 879 рублей, в ЕАО — 11 482 рубля. О вынесенном решении родители узнали через портал госуслуг, куда поступили соответствующие уведомления.
Для оформления единого пособия надо подать заявление, остальные сведения Социальный фонд собирает и проверяет самостоятельно. Обратиться за пособием можно через портал госуслуг, клиентские службы Соцфонда и МФЦ.
Консультацию специалиста Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Актуальные новости в социальных сетях: МАКС, Вконтакте, Одноклассники.