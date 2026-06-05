Бойцы «Востока» освободили Комсомольское в Запорожской области за неделю

Ранее российский боец рассказал об особой тактике освобождения Комсомольского. Военные заходили в населённый пункт с трёх сторон. Группы двигались под сопровождением дронов и работали круглые сутки. Вооружённые силы Украины ждали российских бойцов, были подготовлены и активно сопротивлялись.