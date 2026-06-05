Ростовская «Глория Джинс» патентует три новых товарных знака в косметологии

АО «Корпорация “Глория Джинс” (Ростов-на-Дону) отправило три заявки на регистрацию новых торговых марок, предназначенных для производства парфюмерии, ароматических масел, солей для ванн и других косметических продуктов. Все документы были поданы 28 мая и сейчас находятся на стадии формальной проверки. Соответствующая информация содержится в реестре Роспатента. Компания получит право выпускать туалетную воду, духи, лаки для волос, эфирные масла, мыло, одеколоны и косметические средства для детей под брендами Gloria Living, home by Gloria jeans и Gloria Glow.