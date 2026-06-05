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В Перми начали подготовку земельного участка для проекта «Территория спорта»

Частью нового спортивного кластера в Мотовилихе станет УДС «Молот».

Источник: Комсомольская правда

УДС «Молот» в Перми станет частью нового спортивного кластера «Территория спорта». Краевое Минспорта показало проектные решения и сообщило о начале подготовки земельного участка между улицами КИМ и Лебедева.

В «Молоте» подрядчик завершает капитальный ремонт внутренних помещений. В здании появилась новая огнезащита металлоконструкций, выполнена перепланировки цокольного этажа, продолжается отделка раздевалок, тренерских, санузлов и душевых. Ранее произвели ремонт арены и входных групп дворца спорта.

«Территория спорта» в Мотовилихе вместе с УДС «Молот» включит многофункциональный спортивный комплекс и легкоатлетический стадион с футбольным полем. Площадь участка составит более 50 тыс. кв. метров, нового здания — 18 тыс. кв. метров.

Спортивный кластер в одном пространстве объединит 20 видов спорта, включая единоборства, настольный теннис, бадминтон, художественную гимнастику, тяжелую атлетику, шахматы. Для занятия хоккеем и плаванием возведут отдельную тренировочную ледовую арену и бассейн на 8 дорожек длиной 25 метров.

Ранее стало известно о выборе подрядчика для строительства нового спортивного кластера в Перми и сроках его реализации.