Дорогу к краевой больнице имени О. В. Владимирцева начали обновлять в Хабаровске

Краевая клиническая больница имени О. В. Владимирцева — одно из ведущих многопрофильных медицинских учреждений региона, где высокотехнологичную помощь получают пациенты со всего Дальнего Востока. Для их комфорта и удобства сотрудников здесь стартовал ремонт дорожного полотна — работы проводят вне очереди. Восстановить дорогу на подъезде к больнице поручил мэр города Сергей Кравчук: с просьбой помочь в администрацию обратились сотрудники учреждения и местные жители, сообщает Минздрав Хабаровского края.