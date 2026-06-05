Дорогу к краевой больнице имени О. В. Владимирцева начали обновлять в Хабаровске

Краевая клиническая больница имени О. В. Владимирцева — одно из ведущих многопрофильных медицинских учреждений региона, где высокотехнологичную помощь получают пациенты со всего Дальнего Востока. Для их комфорта и удобства сотрудников здесь стартовал ремонт дорожного полотна — работы проводят вне очереди. Восстановить дорогу на подъезде к больнице поручил мэр города Сергей Кравчук: с просьбой помочь в администрацию обратились сотрудники учреждения и местные жители, сообщает Минздрав Хабаровского края.
Дорожные рабочие уже приступили к устранению ям и провалов на отрезке от улицы Лейтенанта Орлова до Гамарника. Завершить работы на этом участке планируется в ближайшее время.
«Мы выражаем благодарность администрации краевой столицы и лично мэру Сергею Кравчуку за решение проблемы и внимание к нуждам медицинского учреждения. Обновлённая дорога обеспечит комфортный и безопасный подъезд, что особенно важно для пациентов и бригад скорой помощи», — рассказали в больнице имени Владимирцева.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что по просьбе хабаровчан запланирован ремонт переулка Гражданского. Эта дорога испытывает значительную нагрузку из‑за интенсивного потока автомобилей, следующих от улицы Запарина до «Броско молла». Финансирование ремонтных работ будет осуществлено за счет средств городского бюджета.