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ПВО ночью сбила 123 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью сбили 123 БПЛА ВСУ над регионами РФ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 123 украинских беспилотника, в том числе над Воронежской, Калужской, Нижегородской областями, Московским регионом и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 4 июня т.г. до 7.00 мск 5 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над Азовским и Черным морями.

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