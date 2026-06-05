Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд наказал жителя Иркутской области за комментарий в соцсетях

Комментарий содержал ненависть и унижение достоинства группы граждан.

Источник: Freepik

Жителя Иркутской области наказали за комментарий в соцсетях. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Иркутского района выявила, что 33-летний мужчина разместил в открытой группе текст, направленный на возбуждение ненависти и унижение достоинства группы граждан. Лингвистическая экспертиза это подтвердила.

В отношении нарушителя возбуждено дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Ранее жителя Иркутской области приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство соседа, совершенное в 1995 году.