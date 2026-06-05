Суд наказал жителя Иркутской области за комментарий в соцсетях

Жителя Иркутской области наказали за комментарий в соцсетях. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратура Иркутского района выявила, что 33-летний мужчина разместил в открытой группе текст, направленный на возбуждение ненависти и унижение достоинства группы граждан. Лингвистическая экспертиза это подтвердила.
В отношении нарушителя возбуждено дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ.
Ранее жителя Иркутской области приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство соседа, совершенное в 1995 году.