В Чайковском за 400 млн рублей продается площадка под майнинг-отель

В Чайковском округе на территории лесопромышленного комбината «Орис» выставлен на продажу комплекс недвижимости под дата-центр. Объявление опубликовано на сайте Avito.
В продаваемый комплекс входят помещения, площадью 30 тыс. кв. м, размещенные на 16 га земли.
Продавец указывает на неограниченные объемы газа, находящуюся в непосредственной близости ТЭЦ и возможность получения пара и электричества. Подчеркивается возможность увеличения мощностей до 15 МВт. Отдельно оговаривается стоимость электроэнергии — 5−8 ₽ за 1 кВт-ч и вид добываемой криптовалюты (Bitcoin). Стоимость лота — 400 млн руб.
В 2024 году недостроенный лесоперерабатывающий комбинат, ранее принадлежавший ООО «Орис» (структура Челябинского трубопрокатного завода), продавали за 480 млн руб.