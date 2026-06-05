В Чайковском за 400 млн рублей продается площадка под майнинг-отель

Продавец указывает на неограниченные объемы газа, находящуюся в непосредственной близости ТЭЦ и возможность получения пара и электричества. Подчеркивается возможность увеличения мощностей до 15 МВт. Отдельно оговаривается стоимость электроэнергии — 5−8 ₽ за 1 кВт-ч и вид добываемой криптовалюты (Bitcoin). Стоимость лота — 400 млн руб.