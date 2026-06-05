Нижегородцев ждут теплые выходные без осадков

В эти выходные, 6 и 7 июня, в Нижнем Новгороде сохранится теплая летняя погода без дождей. Об этом сообщает сервис Яндекс Погода.
В субботу, 6 июня, утром и днем солнце закроют облака, но осадков не ожидается. К полудню воздух прогреется до +21 градуса. Вечером выглянет солнце и температура воздуха составит +18 градусов.
Воскресенье, 7 июня, начнется с солнечного утра, за окном будет свежо — +19 градусов. Днем столбик термометра остановится на отметке +24 градуса, в это время ожидается облачная погода. Вечером температура воздуха составит +22, из-за облаков выглянет солнце.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о пяти увлекательных маршрутах для летнего отпуска.