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6 и 7 июня Иркутск отметит 365-летие: программа праздничных мероприятий

Иркутск, НИА-Байкал — Иркутяне и гости города 6 и 7 июня отметят 365-летие со дня основания столицы Прибайкалья.

Источник: НИА Байкал

В эти дни праздничные мероприятия будут организованы на шести локациях: сквер имени Кирова и площадь графа Сперанского, площадь у памятника Александру III, острова Юность и Конный, Нижняя набережная и улица Урицкого.

В программе:

6 июня.

Сквер имени Кирова.

13:00 — 20:00 площадка планетария;

14:00 — 18:00 фестиваль национальных культур;

14:00 — 18:00 работа интерактивных площадок;

13:00 — 20:00 выставка ретро-автомобилей на парковке на Ленина, 14б.

Площадь графа Сперанского.

17:00 — 18:30 выступление городских кавер-групп;

18:30 — 20:00 юбилейное театрализованное представление;

20:00 — 21:00 выступление группы «Братья Грим»;

21:00 — 22:00 выступление группы «Дискотека Авария».

Площадь у памятника Александру III.

10:00 — 11:00 регистрация участников акции «Домик СчастьЯ»;

13:00 — 20:30 музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»;

18:30 — 19:30 «Хит Хор» — установление рекорда России по массовому исполнению песни «Матушка-земля»;

20:00 — 22:00 DJ-марафон (танцевальный блок).

Остров Юность.

10:30 — 16:00 спортивные соревнования по кибатлетике;

13:00 — 17:00 интерактивные зоны ИГЦ «Патриот»;

12:00 — 17:00 мастер-классы «Литературного квартала» (28 библиотек в одной локации);

Амфитеатр «Ракушка».

11:30 — 12:00 торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Домик СчастьЯ»;

12:00 — 13:00 презентация сборника стихотворений «Свет Родины»;

13:00 — 16:00 уникальный инклюзивный концерт;

15:30 — 16:00 специальный гость — основатель Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев;

16:00 — 17:00 спектакль «Колобок» от театра кукол «Аистенок».

Остров Конный.

13:00 — 18:00 работа детских интерактивных площадок;

13:00 — 18:00 угощение для детей — бесплатное мороженое;

14:00 — 17:00 детская концертная программа, парад детских колясок, шествие близнецов, лекторий от сотрудников городского перинатального центра, акции «Я иркутянин» и «В ожидании чуда».

Нижняя набережная.

13:00 — 19:00 фестиваль-конкурс «БабрАрт».

Улица Урицкого.

10:00 — 17:00 работа танцевальных площадок;

13:00 — 20:00 выставка тюнингованных автомобилей;

13:00 — 20:00 арт-площадка (разрисовка машин, мастер-классы);

14:00 — 18:00 гала-концерт хореографических коллективов города;

18:00 — 20:00 мастер-класс хореографа Алексея Борхонова.

7 июня.

Площадь у памятника Александру III.

11:00 — 13:00 выступление духового муниципального оркестра в рамках мероприятия «Воскресный бульвар»;

14:00 — 16:00 музыкальный фестиваль от радио мСм «Голос моего города»;

16:00 — 17:00 конкурс «Битва голосов»;

17:30 — 20:50 музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»;

21:00 — 22:00 выступление звездных гостей NANSI & SIDOROV.

Остров Юность.

12:00 — 18:00 работа интерактивных площадок «Литературного квартала»;

12:00 — 15:00 концерт «Литературного квартала»;

15:00 — 16:00 установление рекорда газеты «Комсомольская правда» «365 страниц любви к городу»;

16:00 — 17:00 выступление поэта и драматурга Дмитрия Кравченко;

17:00 — 18:00 церемония награждения иркутян «Время. События. Люди»;

18:00 — 19:30 выступление артистов театра народной драмы.

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