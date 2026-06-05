6 и 7 июня Иркутск отметит 365-летие: программа праздничных мероприятий

В эти дни праздничные мероприятия будут организованы на шести локациях: сквер имени Кирова и площадь графа Сперанского, площадь у памятника Александру III, острова Юность и Конный, Нижняя набережная и улица Урицкого.
В программе:
6 июня.
Сквер имени Кирова.
13:00 — 20:00 площадка планетария;
14:00 — 18:00 фестиваль национальных культур;
14:00 — 18:00 работа интерактивных площадок;
13:00 — 20:00 выставка ретро-автомобилей на парковке на Ленина, 14б.
Площадь графа Сперанского.
17:00 — 18:30 выступление городских кавер-групп;
18:30 — 20:00 юбилейное театрализованное представление;
20:00 — 21:00 выступление группы «Братья Грим»;
21:00 — 22:00 выступление группы «Дискотека Авария».
Площадь у памятника Александру III.
10:00 — 11:00 регистрация участников акции «Домик СчастьЯ»;
13:00 — 20:30 музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»;
18:30 — 19:30 «Хит Хор» — установление рекорда России по массовому исполнению песни «Матушка-земля»;
20:00 — 22:00 DJ-марафон (танцевальный блок).
Остров Юность.
10:30 — 16:00 спортивные соревнования по кибатлетике;
13:00 — 17:00 интерактивные зоны ИГЦ «Патриот»;
12:00 — 17:00 мастер-классы «Литературного квартала» (28 библиотек в одной локации);
Амфитеатр «Ракушка».
11:30 — 12:00 торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Домик СчастьЯ»;
12:00 — 13:00 презентация сборника стихотворений «Свет Родины»;
13:00 — 16:00 уникальный инклюзивный концерт;
15:30 — 16:00 специальный гость — основатель Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев;
16:00 — 17:00 спектакль «Колобок» от театра кукол «Аистенок».
Остров Конный.
13:00 — 18:00 работа детских интерактивных площадок;
13:00 — 18:00 угощение для детей — бесплатное мороженое;
14:00 — 17:00 детская концертная программа, парад детских колясок, шествие близнецов, лекторий от сотрудников городского перинатального центра, акции «Я иркутянин» и «В ожидании чуда».
Нижняя набережная.
13:00 — 19:00 фестиваль-конкурс «БабрАрт».
Улица Урицкого.
10:00 — 17:00 работа танцевальных площадок;
13:00 — 20:00 выставка тюнингованных автомобилей;
13:00 — 20:00 арт-площадка (разрисовка машин, мастер-классы);
14:00 — 18:00 гала-концерт хореографических коллективов города;
18:00 — 20:00 мастер-класс хореографа Алексея Борхонова.
7 июня.
Площадь у памятника Александру III.
11:00 — 13:00 выступление духового муниципального оркестра в рамках мероприятия «Воскресный бульвар»;
14:00 — 16:00 музыкальный фестиваль от радио мСм «Голос моего города»;
16:00 — 17:00 конкурс «Битва голосов»;
17:30 — 20:50 музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»;
21:00 — 22:00 выступление звездных гостей NANSI & SIDOROV.
Остров Юность.
12:00 — 18:00 работа интерактивных площадок «Литературного квартала»;
12:00 — 15:00 концерт «Литературного квартала»;
15:00 — 16:00 установление рекорда газеты «Комсомольская правда» «365 страниц любви к городу»;
16:00 — 17:00 выступление поэта и драматурга Дмитрия Кравченко;
17:00 — 18:00 церемония награждения иркутян «Время. События. Люди»;
18:00 — 19:30 выступление артистов театра народной драмы.
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