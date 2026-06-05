«Каролина» сравняла счет в финале Кубка Стэнли с «Вегасом»

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Голевая передача российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова помогла команде сравнять счет в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегаса».
Второй матч серии завершился победой «Каролины» в овертайме со счетом 4:3. В составе победителей шайбы забросили Логан Станковен (51-я минута), Марк Янковски (53), Джордан Стаал (56) и Сет Джарвис (64). У проигравших отличились Бретт Хауден (14, 28) и Марк Стоун (39).
В третьем периоде арбитр отменил шайбу российского форварда «Вегаса» Ивана Барбашева, после чего тренер клуба Джон Торторелла сделал запрос на видеопросмотр. Его не удовлетворили, «Каролина» получила большинство, которое реализовал Стаал, в ассистентах у него выступил Свечников. По итогам матча Барбашев отметился результативной передачей.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет на домашнем льду «Вегаса». Он состоится в ночь на 7 июня по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» выиграла Столичный дивизион. В первом раунде команда обыграла «Оттаву» (4−0), во втором — «Филадельфию» (4−0), в финале Восточной конференции — «Монреаль» (4−1). «Вегас» финишировал на первом месте Тихоокеанского дивизиона. В плей-офф команда поочередно победила «Юту» (4−2), «Анахайм» (4−2) и «Колорадо» (4−0).
Для обеих команд текущий финал Кубка Стэнли является третьим в клубной истории. «Каролина» становилась обладателем трофея в 2006 году, «Вегас» — в 2023-м. Также клубы добирались до этой стадии в 2002 и 2018 годах соответственно. «Вегас» выступает в НХЛ с сезона-2017/18. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла выйти в плей-офф.