Обязательные скидки на обучение выдающимся детям предложили ввести в России

В России выступили с инициативой установить обязательные скидки на обучение для определённых категорий студентов. Снижение платы на 30% предлагается для тех, кто лишился родителей, для людей с инвалидностью I и II группы, а также для детей-инвалидов.
Скидку в 20% хотят предоставить медалистам и обладателям знака ГТО. Абитуриентам, набравшим высокие баллы на ЕГЭ, может достаться льгота от 30 до 50%. С таким предложением выступил депутат Владимир Исаков в беседе с «Газетой.Ru». Он обратил внимание на то, что число бюджетных мест в вузах уменьшается, а стоимость платного образования растёт.
Согласно данным Министерства науки и высшего образования, в прошлом году цена за обучение в российских университетах выросла в среднем на 12%. Всё это, по словам парламентария, закрывает доступ к высшему образованию для молодых людей из небогатых семей, даже если они обладают выдающимися способностями.
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