Обязательные скидки на обучение выдающимся детям предложили ввести в России

Согласно данным Министерства науки и высшего образования, в прошлом году цена за обучение в российских университетах выросла в среднем на 12%. Всё это, по словам парламентария, закрывает доступ к высшему образованию для молодых людей из небогатых семей, даже если они обладают выдающимися способностями.