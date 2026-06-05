В Татарстане предложили учредить нагрудный знак «Почетный донор»

Согласно предложению, знак смогут получить граждане, безвозмездно сдавшие цельную кровь от 20 до 40 раз и более, либо плазму от 30 до 60 раз и более. Также рассматриваются комбинированные варианты: например, 13 и более донаций цельной крови в сумме с 20−40 процедурами плазмы или менее 13 сдач крови вместе с 30−60 донациями плазмы.