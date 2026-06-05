В Татарстане предложили учредить нагрудный знак «Почетный донор»

В Татарстане может появиться новая республиканская награда — нагрудный знак «Почетный донор Республики Татарстан». Соответствующую идею рассмотрели на заседании рабочей группы Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.
Новая награда призвана мотивировать граждан регулярно сдавать кровь и официально отмечать их вклад в спасение жизней. Участники обсуждения подчеркнули, что повышение статуса донорства поможет укрепить донорский резерв, который критически необходим для экстренной медицинской помощи, плановых операций и лечения тяжелых пациентов.
Согласно предложению, знак смогут получить граждане, безвозмездно сдавшие цельную кровь от 20 до 40 раз и более, либо плазму от 30 до 60 раз и более. Также рассматриваются комбинированные варианты: например, 13 и более донаций цельной крови в сумме с 20−40 процедурами плазмы или менее 13 сдач крови вместе с 30−60 донациями плазмы.
По итогам заседания было принято решение подготовить проект нормативного правового акта, который закрепит порядок учреждения этой награды. Ожидается, что новый знак повысит престиж безвозмездного донорства в республике.