В Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий

Напомним, синоптики прогнозируют жаркое лето с контрастной погодой в донском регионе. В июне на территории области ожидаются мощные грозы с интенсивными ливнями. Местами возможны локальные осадки в виде града и шквалистый ветер до 23 метров в секунду.