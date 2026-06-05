В Хабаровске прокуратура помогла дольщикам получить ключи от квартир в доме на Брянском переулке

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку по коллективному обращению дольщиков. Люди жаловались на то, что застройщик — ООО «Специализированный застройщик “Проект Строй” — не передаёт им квартиры после ввода дома в эксплуатацию. Объект в переулке Брянском был сдан, однако люди оставались без положенного по закону жилья.