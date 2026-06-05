В Хабаровске прокуратура помогла дольщикам получить ключи от квартир в доме на Брянском переулке

В Хабаровске восстановлены права участников долевого строительства многоквартирного дома. Благодаря вмешательству прокуратуры граждане наконец получили ключи от своих квартир. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокуратура Железнодорожного района провела проверку по коллективному обращению дольщиков. Люди жаловались на то, что застройщик — ООО «Специализированный застройщик “Проект Строй” — не передаёт им квартиры после ввода дома в эксплуатацию. Объект в переулке Брянском был сдан, однако люди оставались без положенного по закону жилья.
В целях защиты прав граждан прокуратура внесла руководителю организации-застройщика представление об устранении нарушений. Документ был рассмотрен незамедлительно, и компания приняла меры для исправления ситуации. После вмешательства надзорного ведомства многоквартирный дом официально ввели в эксплуатацию. С дольщиками подписали акты приёма-передачи жилых помещений, а строительные недостатки, выявленные в ходе осмотра квартир, были оперативно устранены.
В прокуратуре Хабаровского края подчеркнули, что в настоящее время права всех участников долевого строительства полностью восстановлены. Жилые помещения переданы законным собственникам. Ведомство продолжит жёсткий контроль за соблюдением прав граждан в сфере долевого строительства.
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