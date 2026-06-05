В Красноярске студентка по указанию мошенников взломала отцовский сейф (видео)

18-летняя жительница Красноярска стала жертвой телефонных мошенников и перевела им более 5,7 млн рублей.
Как рассказали в полиции, преступление было совершено в конце мая. Установлено, что девушке позвонил неизвестный и сообщил, что должен доставить посылку на ее имя, для получения которой нужно назвать код из СМС, что она и сделала. На следующий день с жертвой связался лжесиловик и заявил, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломан, и от ее имени оформлена доверенность на рецидивиста из недружественной страны. Чтобы аннулировать документ и избежать уголовного преследования, красноярке приказали провести обыск под видеотрансляцию в квартире ее отца, а обнаруженные там деньги задекларировать.
«Находясь под влиянием злоумышленников, девушка пришла в квартиру отца в его отсутствие, c помощью болгарки распилила сейф и взяла 20 тысяч долларов, 2,5 млн рублей, ювелирные изделия и золотые монеты. Украшения красноярка заложила в ломбард за 768 тысяч рублей, а монеты продала нумизмату за 1,3 млн рублей. В итоге девушка перевела мошенникам 5 млн 705 тысяч рублей», — рассказали в полиции.
Еще 300 тысяч рублей девушка не успела перевести — она пыталась сделать это в салоне сотовой связи, но сотрудники заподозрили неладное и вызвали правоохранителей.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе обысков в сети ломбардов, куда потерпевшая сдала ювелирные украшения, изъяли похожие изделия для проведения следственных действий. Кроме того, полицейские установили расчетные счета, на которые были переведены деньги. Банковские операции на сумму 3,2 млн рублей по ним приостановлены.
В настоящее время расследование продолжается, в том числе устанавливаются лица, причастные к преступлению.