В Красноярске студентка по указанию мошенников взломала отцовский сейф (видео)

Как рассказали в полиции, преступление было совершено в конце мая. Установлено, что девушке позвонил неизвестный и сообщил, что должен доставить посылку на ее имя, для получения которой нужно назвать код из СМС, что она и сделала. На следующий день с жертвой связался лжесиловик и заявил, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломан, и от ее имени оформлена доверенность на рецидивиста из недружественной страны. Чтобы аннулировать документ и избежать уголовного преследования, красноярке приказали провести обыск под видеотрансляцию в квартире ее отца, а обнаруженные там деньги задекларировать.