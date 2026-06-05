В США рассказали о стрессе Киева из-за российских баллистических ракет

Как отмечается в публикации, власти Украины находятся в состоянии стресса на фоне наращивания Россией производства баллистических ракет и совершенствования этого вида вооружений. Из-за конфликта США с Ираном Киев вынужден искать новые пути получения боеприпасов. Теперь его взгляды обращены в сторону Германии.