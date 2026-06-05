Уфимку не взяли на работу, потому что она «мертва»

Уфимке отказали в приеме на работу, так как по документам она умерла, сообщает Mash в Башкирии. Теперь «воскреснуть» можно только через суд.
По словам адвоката женщины Романа Петрова, история с ее «гибелью» началась 20 лет назад. Тогда она родила сына и отдала его на воспитание отцу и мачехе, которая оформила на малыша опекунство. Позже она написала заявление о пропаже родной матери ребенка, чтобы получить соцвыплаты.
В ПФР женщину и сейчас считают погибшей, а сама она узнала об этом недавно, получив отказ в трудоустройстве.