«Ростелеком» и Красноярский край подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры

Ключевым направлением сотрудничества станет совместное развитие, масштабирование и резервирование цифровой инфраструктуры как для органов власти, так и для бизнеса Красноярского края. Для этого руководство региона и компании проработают возможность поэтапного строительства центра обработки данных (ЦОД) на территории края и переноса в него информационных систем и ресурсов региональных органов власти, а также их подведомственных организаций.