В Хабаровском крае браконьеры заготовили 39 килограммов икры кеты и пойдут под суд

Прокуратура района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух местных жителей 33 и 52 лет. Им вменяется незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба. По версии дознания, фигуранты вышли на промысел в самый неподходящий момент — в период нереста кеты. На участке реки Шевли, который является местом миграции лососевых рыб к нерестилищам, они расставили сети. При помощи запрещённых орудий лова мужчины незаконно добыли рыбу и заготовили из неё 39 килограммов икры.