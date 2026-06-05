В Хабаровском крае браконьеры заготовили 39 килограммов икры кеты и пойдут под суд

В Тугуро-Чумиканском районе перед судом предстанут двое браконьеров. Мужчины добывали кету во время нереста, используя запрещённые орудия лова. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокуратура района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух местных жителей 33 и 52 лет. Им вменяется незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба. По версии дознания, фигуранты вышли на промысел в самый неподходящий момент — в период нереста кеты. На участке реки Шевли, который является местом миграции лососевых рыб к нерестилищам, они расставили сети. При помощи запрещённых орудий лова мужчины незаконно добыли рыбу и заготовили из неё 39 килограммов икры.
Преступный бизнес пресекли сотрудники правоохранительных органов, задержав браконьеров прямо на месте незаконной рыбалки. Вся добытая икра и орудия лова были изъяты. Подсчёт ущерба показал астрономическую сумму — противоправными действиями водным биоресурсам страны нанесён урон более чем на 1,1 миллиона рублей. Прокурор района предъявил к обвиняемым иск о взыскании всей суммы причинённого вреда.
Уголовное дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд с постоянным присутствием в селе Чумикан. Теперь любителям незаконной икры грозит серьёзное наказание, включая внушительные штрафы и реальный срок лишения свободы.
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