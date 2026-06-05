Минниханов поздравил жителей Татарстана с Сабантуем

Текст обращения имеется в распоряжении «Татар-информа».
Минниханов сердечно поздравил татарстанцев с этим праздником. Он отметил, что процветание и изобилие достигаются упорным трудом, и это правило, передаваемое из поколения в поколение, стало жизненным принципом народа.
«Испокон веков на Сабантуе мы чествуем наших уважаемых хлеборобов и всех тружеников села, стараниями которых созидается продовольственное благополучие республики. Мы искренне признательны вам за самоотверженный благородный труд, любовь и преданность родной земле», — говорится в обращении.
Минниханов также подчеркнул, что праздничный майдан служит местом единения людей разных поколений, культур и верований. В его ярких красках и звонких мелодиях переплетаются нити судеб народов, живущих веками в мире и согласии.
Раис РТ добавил, что Сабантуй демонстрирует уникальный опыт взаимного культурного обогащения, характерный для многонационального Татарстана. Из праздника татарского народа он превратился в драгоценную жемчужину общероссийского наследия и символ единения, что в Год единства народов России обретает особый смысл.
По словам Минниханова, праздник отражает тепло гостеприимства республики, богатство традиций, красоту родного языка и национальных мелодий.
«Пусть этот Сабантуй принесет всем незабываемые впечатления, вдохновит на новые трудовые свершения и укрепит наше единство. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира в каждом доме и всеобщего благополучия», — сказал в завершение Раис Татарстана.