К Дню эколога стартовал интернет-проект о реализации федеральной программы «Чистый воздух» в Красноярском крае

5 июня, в профессиональный праздник всех защитников окружающей среды — День эколога, Newslab совместно с министерством экологии Красноярского края представили спецпроект, посвященный реализации в регионе федеральной программы «Чистый воздух».
На страницах проекта собрана вся актуальная информация о том, какие города края участвуют в программе, какие экологические инициативы уже воплощены в жизнь, а также о промежуточных результатах работы. Пользователи могут узнать, что именно планируется сделать для дальнейшего снижения вредных выбросов, и в каких экоакциях может поучаствовать каждый житель.
Особое внимание в спецпроекте уделено срокам достижения ключевых целей. Реализация проекта для Красноярска и Норильска выходит на финишную прямую в 2026 году — целевой показатель составляет снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 20%. Для Лесосибирска, Минусинска и Ачинска предусмотрено поэтапное снижение — на 50% к 2036 году.
Кроме того, на страницах проекта публикуются актуальные новости экологической повестки края. Сам спецпроект реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» под руководством Минприроды России.
«В День эколога особенно важно говорить не только о проблемах, но и о конкретных шагах и результатах. Наш спецпроект — это открытая платформа, где каждый может увидеть реальную динамику изменений воздуха в городах края», — отметили в минэкологии региона.
Ознакомиться со спецпроектом можно здесь.