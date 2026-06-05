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К Дню эколога стартовал интернет-проект о реализации федеральной программы «Чистый воздух» в Красноярском крае

Для Красноярска и Норильска реализация программы выходит на финишную прямую уже в 2026 году.

5 июня, в профессиональный праздник всех защитников окружающей среды — День эколога, Newslab совместно с министерством экологии Красноярского края представили спецпроект, посвященный реализации в регионе федеральной программы «Чистый воздух».

На страницах проекта собрана вся актуальная информация о том, какие города края участвуют в программе, какие экологические инициативы уже воплощены в жизнь, а также о промежуточных результатах работы. Пользователи могут узнать, что именно планируется сделать для дальнейшего снижения вредных выбросов, и в каких экоакциях может поучаствовать каждый житель.

Особое внимание в спецпроекте уделено срокам достижения ключевых целей. Реализация проекта для Красноярска и Норильска выходит на финишную прямую в 2026 году — целевой показатель составляет снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 20%. Для Лесосибирска, Минусинска и Ачинска предусмотрено поэтапное снижение — на 50% к 2036 году.

Кроме того, на страницах проекта публикуются актуальные новости экологической повестки края. Сам спецпроект реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» под руководством Минприроды России.

«В День эколога особенно важно говорить не только о проблемах, но и о конкретных шагах и результатах. Наш спецпроект — это открытая платформа, где каждый может увидеть реальную динамику изменений воздуха в городах края», — отметили в минэкологии региона.

Ознакомиться со спецпроектом можно здесь.