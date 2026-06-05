К Дню эколога стартовал интернет-проект о реализации федеральной программы «Чистый воздух» в Красноярском крае

На страницах проекта собрана вся актуальная информация о том, какие города края участвуют в программе, какие экологические инициативы уже воплощены в жизнь, а также о промежуточных результатах работы. Пользователи могут узнать, что именно планируется сделать для дальнейшего снижения вредных выбросов, и в каких экоакциях может поучаствовать каждый житель.