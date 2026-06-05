Жители Крыма рассказали, как справляются с нехваткой топлива на АЗС

— Я купила электроскутер. Давно хотела, а тут эта ситуация с бензином, — поделилась жительница Фиолента Анастасия. — Езжу теперь на нем на работу. В нашем микрорайоне многие сейчас передвигаются на самокатах, трициклах, скутерах. Общественный транспорт не решает всех проблем, ведь у нас часто объявляют воздушную тревогу, а троллейбусы и автобусы в это время не ходят. А так можно поскорей добраться домой.