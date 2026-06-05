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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 5 июня

Энергетики назвали адреса, где в Ростове в пятницу не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 5 июня оставят без электричества сотни домов и тысячи людей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Радищева, 13−43 и 18−44;

— улица Просвещения, 12−15;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— улица Богданова, 20−54 и 21−71;

— улица Подвойского, 14−56 и 3−33;

— улица Городовикова, 2−24, 35;

— улица 29-я линия, 79−131 и 70−106;

— улица 31-я линия, 77−129 и 78−132;

— улица 33-я линия, 77−141 и 72−132;

— улица 35-я линия, 94−138;

— улица Береговая, 40;

— переулок Красногорский, 1−23 и 2−28;

— улица Подгорная, 54;

— переулок ОГПУ, 2−6, 15−19;

— улица Немировича-Данченко, 61−75 и 64−74;

— улица Калитвинская, 11−17;

— улица Подъездная, 1−35 и 2−28;

— улица Шеболдаева, 28−32;

— переулок Педагогический, 30−48 и 33−47;

— переулок Каляевский, 36−54 и 29−47;

— переулок Боевой, 46−64 и 37−55;

— переулок Орджоникидзе, 51−69 и 43−54;

— переулок Ашхабадский, 37−55 и 22−40.

С 10:00 до 12:00 отключения пройдут в домах:

— улица Красносельская, 80−90 и 85−91;

— улица Лесопарковая, 90В;

— улица Мадояна, 110, 139−163, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а;

— улица Макарова, 36−54 и 53−71;

— улица Мичуринская, 106−124;

— переулок Снеговой, 1−27 и 42−70;

— переулок Сортовой, 47−73 и 52−78;

— переулок Танковый, 1−13 и 2−14;

— улица Томская, 2−28 и 1−31;

— улица Челябинская, 1−7 и 2−8;

— улица Чукотская, 7.

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