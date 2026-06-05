У жительницы Красноярского края арестовали 2 квартиры за фиктивную прописку

57-летняя местная жительница с мая по октябрь 2025 года прописала в своих квартирах 11 граждан, недавно получивших российское паспорт. По документам они стали жителями Крайнего Севера, но фактически по адресам не проживали. При этом северная прописка дает доступ к льготам и соцподдержке.