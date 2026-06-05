У жительницы Красноярского края арестовали 2 квартиры за фиктивную прописку

У жительницы Туруханского района арестовали две квартиры за фиктивную регистрацию 11 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
57-летняя местная жительница с мая по октябрь 2025 года прописала в своих квартирах 11 граждан, недавно получивших российское паспорт. По документам они стали жителями Крайнего Севера, но фактически по адресам не проживали. При этом северная прописка дает доступ к льготам и соцподдержке.
Возбуждено пять уголовных дел по ст. 322.2 УК РФ. Чтобы собственница не распорядилась недвижимостью, прокуратура добилась ареста квартир. Суд требования удовлетворил. Все 11 фиктивно зарегистрированных граждан уже сняты с учета. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось о выдворении 44 иностранцев после рейда в Красноярском крае.