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У жительницы Красноярского края арестовали 2 квартиры за фиктивную прописку

Северянка фиктивно прописала в своих квартирах 11 иностранцев, недавно получивших российский паспорт.

У жительницы Туруханского района арестовали две квартиры за фиктивную регистрацию 11 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

57-летняя местная жительница с мая по октябрь 2025 года прописала в своих квартирах 11 граждан, недавно получивших российское паспорт. По документам они стали жителями Крайнего Севера, но фактически по адресам не проживали. При этом северная прописка дает доступ к льготам и соцподдержке.

Возбуждено пять уголовных дел по ст. 322.2 УК РФ. Чтобы собственница не распорядилась недвижимостью, прокуратура добилась ареста квартир. Суд требования удовлетворил. Все 11 фиктивно зарегистрированных граждан уже сняты с учета. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о выдворении 44 иностранцев после рейда в Красноярском крае.