Онколог Сатирова раскрыла, может ли Лерчек ходить в зал при раке четвертой стадии

В Сети не утихают споры о том, может ли блогер Валерия (Лерчек) Чекалина заниматься спортом при раке четвертой стадии. Врач-онколог Елена Сатирова в беседе с Starhit рассказала о спорте во время болезни и о том, как влияет настрой на самочувствие онкобольных.
Как считает эксперт, занятие спортом у больного онкологией не противоречит самому факту диагноза. Врач добавила, что не имеет права комментировать состояние конкретного пациента из-за врачебной тайны, но назвала слухи о выдуманном диагнозе «маловероятными».
Сатирова добавила, что пациенты, которые на протяжении долгого времени занимались спортом, могут переносить рак и при этом заниматься повседневными делами. Польза здорового образа жизни не преувеличена, а физические нагрузки онкобольным наоборот рекомендованы.
— Я давно и настоятельно рекомендую своим пациентам заниматься спортом на фоне лечения! Многие из них шлют мне фото из спортзала после химиотерапии, бегают марафоны, ведут занятия по йоге и фитнесу сами, занимаются конкуром и даже берут призовые места и кубки. И в этом нет ничего странного, — отметила врач в интервью журналу.
3 июня жених блогера Луис Сквиччиарини сообщил, что Чекалина успешно завершила шестой курс химиотерапии.
Сама Лерчек ранее ответила на обвинения в недостоверной информации о своем диагнозе. В опубликованном видео она показала палату, где проходит очередной курс химиотерапии. В кадр попали капельница и кровать в клинике.