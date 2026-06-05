Онколог Сатирова раскрыла, может ли Лерчек ходить в зал при раке четвертой стадии

— Я давно и настоятельно рекомендую своим пациентам заниматься спортом на фоне лечения! Многие из них шлют мне фото из спортзала после химиотерапии, бегают марафоны, ведут занятия по йоге и фитнесу сами, занимаются конкуром и даже берут призовые места и кубки. И в этом нет ничего странного, — отметила врач в интервью журналу.