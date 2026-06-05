«Татар-информ» объявляет о старте фотоконкурса «Нарядный Сабантуй — 2026»

На снимке могут быть запечатлены супруги, родители с детьми, братья и сестры, а также бабушки и дедушки. Также нужно указать фамилию семьи и город (район проживания). На конкурс принимаются только фотографии, сделанные в 2026 году на Сабантуях. От одной семьи принимается не более одной конкурсной работы. Фото отдельных участников или творческих коллективов в конкурсе не участвуют.