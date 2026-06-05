«Татар-информ» объявляет о старте фотоконкурса «Нарядный Сабантуй — 2026»

В Набережных Челнах и Альметьевске Сабантуй отметят 13 июня, а в Казани — 20 июня. В честь любимого народного праздника «Татар-информ» запускает фотоконкурс «Нарядный Сабантуй — 2026».
Его участники смогут показать красоту национальных костюмов и рассказать о традициях своей семьи и своего народа. Для этого необходимо до 26 июня разместить фотографию семьи в национальном костюме во «ВКонтакте» с хештегом #НарядныйСабантуй2026.
На снимке могут быть запечатлены супруги, родители с детьми, братья и сестры, а также бабушки и дедушки. Также нужно указать фамилию семьи и город (район проживания). На конкурс принимаются только фотографии, сделанные в 2026 году на Сабантуях. От одной семьи принимается не более одной конкурсной работы. Фото отдельных участников или творческих коллективов в конкурсе не участвуют.
На время проведения конкурса профиль участника во «ВКонтакте» должен быть открыт для просмотра. На снимках могут быть представлены национальные костюмы любых народов.
Конкурс пройдет в два этапа. Сначала экспертная комиссия выберет до 30 лучших фотографий. 1 июля они будут опубликованы на сайте «Татар-информа», где читатели смогут проголосовать за понравившиеся работы и определить победителей. При голосовании в случае выявления накрутки голосов работа может быть снята с конкурса. Итоги фотоконкурса подведем 8 июля — в День семьи, любви и верности. Трое победителей получат ценные призы, а их имена будут опубликованы на сайте и в социальных сетях «Татар-информа».