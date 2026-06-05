СКР возбудил уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего в Перми

Ранее в соцсети опубликовали видео, на котором видно, как мужчина тащит мальчика к качелям на детской площадке и бьет его головой о металлическое сиденье. «На Солдатова, 28 мужчина ударил ребенка головой о качели. До этого бил его головой о металлический знак», — написал автор видео. В комментариях было указано, что это произошло 3 июня.