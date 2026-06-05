Омичка отсудила аннулирование долгов

Пресс-служба судов Омской области сообщает в пятницу, 5 июня 2026 года, что Куйбышевский районный суд встал на сторону 51-летней жительницы города, на имя которой мошенники оформили два микрозайма без ее ведома.
"В апреле 2025 года женщине в Telegram пришла ссылка от знакомого контакта. Она перешла по ней. Этого оказалось достаточно — злоумышленники получили доступ к её данным и заключили от её имени два договора потребительского займа.
Деньги перечислялись на чужую банковскую карту, не принадлежащую истице. О существовании долгов она узнала только после того, как ей начали поступать требования о взыскании, а один из займов перепродали коллекторскому агентству", — передает пресс-служба судов.
Отмечается, что ответчики не смогли предоставить доказательства того, что женщина лично обращалась за займами или получала деньги. Суд установил, что сделки заключались с использованием электронных средств без надлежащего волеизъявления заёмщика.
Заявляется, что суд удовлетворил требования иска и признал оба договора потребительского займа недействительными.
Судебный акт, как отмечается, не вступил в законную силу и может быть обжалован.