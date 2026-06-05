Жители Прикамья пожертвовали 140 млн рублей тяжелобольным детям и сиротам

«Мы перестали ждать волшебства. Вместо этого просто взяли и сложили: сотни часов, за которые волонтеры превратили чужое одиночество в дружбу; силы и характер наших подопечных; работу команды, для которой помогать — призвание; тысячи рублей, которые вы переводите с теплом и от души; и одну общую веру в то, что от каждого из нас правда что-то зависит», — отметили в благотворительном фонде.