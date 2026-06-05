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Жители Прикамья пожертвовали 140 млн рублей тяжелобольным детям и сиротам

Помощь оказали 50 тысяч человек и 80 компаний.

Источник: Комсомольская правда

Благотворительный фонд «Дедморозим» подвел итоги проекта «Формула чудес» за 2025 год. Тяжелобольным детям и сиротам оказали помощь более 50 тыс. человек, 80 компаний и партнеров поддержали ребят с тяжёлыми заболеваниями и сирот в 2025 году. С.

Общая сумма пожертвований, грантов и субсидий составила 140,6 млн руб., средний чек остался на уровне 500 ₽ В прошлом году для паллиативной помощи детям на дому врачи совершили 2 416 выездов, няни провели с ребятами 80 502 часа. Добровольная помощь пермяков позволила провести 37 генетических анализов. В фонде подчеркнули, что за сухими цифрами отчета стоят тысячи удивительных историй.

Директор фонда Надежда Ли выразила благодарность все оказавшим посильную помощь. Они доказали, чудо начинается не с волшебной палочки, а с простого человеческого «я могу помочь».

«Мы перестали ждать волшебства. Вместо этого просто взяли и сложили: сотни часов, за которые волонтеры превратили чужое одиночество в дружбу; силы и характер наших подопечных; работу команды, для которой помогать — призвание; тысячи рублей, которые вы переводите с теплом и от души; и одну общую веру в то, что от каждого из нас правда что-то зависит», — отметили в благотворительном фонде.

В середине апреля фонд «Дедморозим» сообщил о подготовке к двум выездным лагерям для детей с тяжелыми заболеваниями. Для работы в них пригласили волонтеров, которые помогут семьям получить передышку и новые впечатления.