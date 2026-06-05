Вода ушла почти со всех подтопленных участков в Аяно-Майском районе

Уровень воды в реке Мая продолжает с каждым днем снижаться, в результате чего в селе Нелькан освободились восемь приусадебных участков, которые ранее были подтоплены. Под водой в этом населенном пункте сейчас остается только один огород и стометровый участок прилегающей к нему сельской дороги. За сутки уровень воды в реке Мая снизился на 20 сантиметров. В целом паводковая ситуация в Хабаровском крае остается спокойной. При этом на реках Бурея, Ниман, Тырма, Урми, Кур, Амгунь и Нимелен имеются небольшие подъемы уровня воды, но угрозы подтопления населенных пунктов они не несут. У Хабаровска уровень Амура на 0,8 метра ниже нормы — за сутки он может подняться на 10−15 сантиметров. Добавим, что официально купальный сезон в Хабаровском крае не начинался, потому что в регионе нет ни одного водоема, который бы соответствовал всем действующим нормам безопасности. Впрочем, с начала лета в Хабаровском крае уже зарегистрировано восемь происшествий на воде, опасных для жизни людей.