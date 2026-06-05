Хабаровск ждут два дня жестких магнитных бурь подряд

Метеозависимым людям в такие дни врачи рекомендуют внимательнее отнестись к самочувствию: не перегружать себя, соблюдать режим сна, пить достаточно воды и не пропускать назначенные врачом лекарства. Особенно осторожными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и перепадами давления.