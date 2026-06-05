Хабаровск ждут два дня жестких магнитных бурь подряд

В Хабаровске сегодня, 5 июня ожидается заметное ухудшение геомагнитной обстановки. По данным прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, в ближайшие 24 часа возможна магнитная буря уровня G2.7 при индексе Kp около 6,67.
До конца сегодняшнего дня магнитосфера будет находиться в красной зоне. Значения Kp будут держаться примерно на уровне 5−6,7, что соответствует магнитной буре от средней до почти сильной.
На 6 июня прогноз уже мягче, но полностью спокойной обстановку назвать нельзя. В первой половине суток ещё возможны возмущения и отдельные периоды магнитной бури, затем показатели должны постепенно снижаться до жёлтой зоны.
К 7 июня, по предварительному прогнозу, магнитосфера вернётся к более спокойному состоянию. Большая часть дня отмечена зелёным цветом, хотя слабые возмущения всё ещё возможны.
Метеозависимым людям в такие дни врачи рекомендуют внимательнее отнестись к самочувствию: не перегружать себя, соблюдать режим сна, пить достаточно воды и не пропускать назначенные врачом лекарства. Особенно осторожными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и перепадами давления.