В Омске суд обязал мэрию отремонтировать дом-памятник 1914 года

Суд установил, что до 2004 года дом находился в ведении Министерства обороны РФ, затем был передан в муниципальную собственность. Первые приватизации квартир состоялись ещё в 1992 году, а капитальный ремонт за весь период эксплуатации фактически не проводился, за исключением ремонта крыши в 2016 году.