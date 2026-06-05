В Омске суд обязал мэрию отремонтировать дом-памятник 1914 года

Центральный районный суд Омска рассмотрел иск собственников двух квартир дома № 18 на улице Спартаковской и обязал администрацию города провести капитальный ремонт здания 1914 года постройки — объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом офицеров Омского военного округа».
Суд установил, что до 2004 года дом находился в ведении Министерства обороны РФ, затем был передан в муниципальную собственность. Первые приватизации квартир состоялись ещё в 1992 году, а капитальный ремонт за весь период эксплуатации фактически не проводился, за исключением ремонта крыши в 2016 году.
Судебная строительно-техническая экспертиза подтвердила, что фундамент, фасад и внутридомовые инженерные системы (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение) нуждались в капитальном ремонте уже на момент первой приватизации и требуют его до настоящего времени.
Руководствуясь Законом РФ «О приватизации жилищного фонда» и Жилищным кодексом, суд признал администрацию Омска надлежащим ответчиком и обязал финансировать ремонт фасада, фундамента и инженерных систем дома.
Определениями Омского областного суда и Восьмого кассационного суда (г. Кемерово) решение оставлено без изменений.