Застройщики передали Красноярску 37 квартир для переселения из аварийного жилья

С начала 2026 года застройщики передали Красноярску 37 квартир в рамках социальных обязательств перед городом. Помещения предназначены для переселения горожан из аварийного жилья. Помещения площадью от 22 до 113 кв. м предоставили в новостройках и на вторичном рынке. Они находятся в Центральном, Советском, Ленинском и Октябрьском районах Красноярска. В мэрии сообщили, что переселенцы уже получают ключи от нового жилья. Квартиры передают по соглашениям о социальных обязательствах, заключенным между застройщиками и городом, — уточнили в ведомстве. Напомним, что в Красноярске обсудили благоустройство парка «Гвардейский» и набережной Качи.