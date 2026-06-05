Экс-разведчик Риттер оценил вероятность передачи Украине ядерного оружия

— Насколько мне известно, ни Франция, ни Великобритания не заявляли о намерении выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Поэтому передача ядерного оружия Украине представляется невозможной (…) Я ни на секунду не верю, что Великобритания или Франция действительно обсуждают передачу Украине ядерного оружия, — отметил эксперт.