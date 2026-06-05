Экс-разведчик Риттер оценил вероятность передачи Украине ядерного оружия

Франция и Великобритания вряд ли смогут передать ядерное оружие Украине из-за действующих международных ограничений. Об этом заявил американский аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).
— Насколько мне известно, ни Франция, ни Великобритания не заявляли о намерении выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Поэтому передача ядерного оружия Украине представляется невозможной (…) Я ни на секунду не верю, что Великобритания или Франция действительно обсуждают передачу Украине ядерного оружия, — отметил эксперт.
Риттер добавил, что подобные заявления носят гипотетический характер и сводятся к предположению, что ядерный статус Украины якобы может усилить ее сдерживающий потенциал против «российской агрессии», передает Lenta.ru.
В конце апреля в российском МИД заявили, что «некие силы» в Великобритании и Франции рассматривали идею о передаче Украине элементов ядерного оружия.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина в буквальном смысле «выцыганивает» ядерную составляющую у Франции и Великобритании. На этом фоне она призвала эти страны подумать над тем, как Киев воспользуется таким вооружением.
Экс-командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный тогда предложил в качестве одной из гарантий безопасности для Киева разместить на территории страны ядерное оружие.