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Жители Хабаровского края смогут принять участие в конкурсе об этнокультурном многообразии

Начался прием заявок на V Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». В числе участников ожидают некоммерческие организации, имеющие музей или выставку на тему этнокультуры, а также музеи, инициативные группы, государственные или муниципальные бюджетные учреждения. Цель конкурса — сохранение этнокультурного многообразия народов и его продвижение через проекты. Заявки принимаются с 15 мая.

Начался прием заявок на V Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». В числе участников ожидают некоммерческие организации, имеющие музей или выставку на тему этнокультуры, а также музеи, инициативные группы, государственные или муниципальные бюджетные учреждения. Цель конкурса — сохранение этнокультурного многообразия народов и его продвижение через проекты. Заявки принимаются с 15 мая по 20 сентября — участникам нужно снять на видео экскурсию или виртуальный тур по экспозиции продолжительностью до 10 минут. Комиссия выберет 13 победителей в семи номинациях. Форма подачи заявки.